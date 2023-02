Terremoto Turchia, ritrovato Christian Atsu sotto le macerie: "Sta bene"

Terremoto in Turchia: ritrovato Christian Atsu, ex giocatore del Chelsea in forza all'Hatayspor.

Sono state ore di panico per le sorti di Christian Atsu, il centrocampista ghanese che si trovava in Turchia proprio durante il terremoto avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorso.

L’ex giocatore del Chelsea è stato ritrovato sotto le macerie. Ferito, è stato trasferito in ospedale e sembra che ora stia bene. Una tragedia quella avvenuta in Turchia che ha già causato 3000 vittime e che il presidente Erdogan ha definito “il più grande disastro dal 1939”. Il presidente turco si è riferito in questo caso a un altro cataclisma, il terremoto che colpì Erzincan nel 1939 e che causò 33000 morti.

Tuttavia, la storia del centrocampista ghanese ha avuto fortunatamente un lieto fine.

Terremoto in Turchia: dove si trovava Christian Atsu?

Di Christian Atsu, attualmente in forza all’Hatayspor (squadra della serie A turca), si erano perse le tracce per diverse ore. Al momento del terremoto, l’atleta si trovava al nono piano di un hotel assieme a nove compagni e a due dirigenti.

Portato in salvo e ricoverato: le condizioni del calciatore

Atsu è stato salvato assieme a tre compagni lo scorso 6 febbraio. Il calciatore era ferito a un piede con difficoltà respiratorie. É stato infine ricoverato in ospedale. Il giornalista africano Saddick Adams ha riferito tramite alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della sera: “Sono in contatto con il management di Christian Atsu: un compagno di squadra gli ha confermato che è stato trovato e portato in ospedale. Grazie a Dio è in salvo”.