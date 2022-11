Nella prima mattinata di sabato 12 novembre, un sisma di magnitudo 5.8 ha colpito il Guatemala. Qual è la situazione.

Nella prima mattinata di sabato 12 novembre alle 5.39 (ore italiane), un sisma di magnitudo 5.8 si è abbattuto sul Guatemala. Lo ha reso noto l’U.S. Geological Survey (USGS).

Felt #earthquake M 5.7 – GUATEMALA – 2022-11-12 04:39:47 UTC pic.twitter.com/b0MVrayaVr — Solar System Geometry Survey (SSGEOS) (@ssgeos) November 12, 2022

Terremoto in Guatemala: i dati del sisma

Stando a quanto viene segnalato sul portale di USGS. il terremoto ha una profondità di 99,6 km con l’epicentro che è situato a meno di 11 km da Masagua, non molto distante dalla costa meridionale del Guatemala. Non ci sono state nell’immediato segnalazioni di danni a cose e/o persone.

A El Salvador non è stata emessa l’allerta tsunami

La situazione parrebbe essere in aggiornamento. Ad ogni modo – riporta Reuters – dall’agenzia per i disastri CONRED non sono arrivate segnalazioni, almeno nell’immediato, di danni causati dal sisma. Le autorità di El Salvador, non hanno emesso l’allerta Tsunami.