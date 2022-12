Terribile incendio in un casinò della Cambogia: ci sono almeno 10 vittime

Persone in fuga sul tetto e molte che saltano nel vuoto per sfuggire alle fiamme e terribile incendio in un casinò della Cambogia con almeno 10 vittime

Strage in estremo oriente e terribile incendio in un casinò della Cambogia: ci sono almeno 10 vittime e 30 feriti dopo che quel terribile rogo si è sviluppato in una struttura della città di Poipet, vicino al confine con la Thailandia.

Da quanto si apprende la conta delle vittime è provvisoria ed il bilancio potrebbe salire, sia per le condizioni molto gravi di alcuni feriti che per la possibilità che ci siano altre persone intrappolate non ancora individuate nei locali attaccati dal fuoco.

Quello che si sa allo stato dell’arte è che un enorme incendio ha travolto un hotel-casinò. La struttura si trova nella città cambogiana di Poipet, molto vicino al confine con la Thailandia.

Le prime informazioni diramate dalla polizia cambogiana in coordinamento con i soccorritori parlano di almeno dieci persone che sarebbero morte e di altre 30 che sono rimaste ferite, alcune delle quali in maniera severa. Da quanto si apprende infatti e come riportato anche da Repubblica “gli ustionati sono stati portati in diversi ospedali della regione ed il bilancio potrebbe però aggravarsi”.

La fuga sul tetto dell’edificio in fiamme

Questo anche a considerare che sempre secondo le autorità locali, all’interno dell’edificio si trovavano centinaia di persone. Ma cosa è successo? Pare che ci sia stata una veloce e letale propagazione delle fiamme che ha reso molto difficoltose le operazioni di evacuazione. Ci sono video social che mostrano chiaramente come molti persone abbiamo cercato rifugio sul tetto dell’edificio, rimanendo intrappolate. Alcune di esse hanno deciso di saltare nel vuoto per evitare le fiamme mentre i team di soccorso utilizzavano gli elicotteri per salvare i sopravvissuti.