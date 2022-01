Terribile incidente a Brescia con un’auto che si schianta contro un pullman: 5 morti

È di 5 morti il tremendo bilancio di un incidente avvenuto nella serata del 22 gennaio lungo la provinciale 45 che da Brescia porta a Desenzano

La tarda serata di sabato 22 gennaio è stata funestata da un terribile incidente a Brescia con un’auto che si è schiantata contro un pullman e con un bilancio tremendo: 5 morti ed un ferito. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22.20 in territorio di Rezzato, lungo la provinciale Sp45 bis, tra la Tangenziale sud di Brescia e il tratto che conduce a Desenzano del Garda.

A scontrarsi per cause che sono ancora in via di definizione una Volkswagen Polo ed un pullman.

Incidente a Brescia con 5 morti giovanissimi, ecco chi erano quei ragazzi

Nell’impatto sono morte cinque persone, tutti ragazzi di età compresa fra i 17 e i 22 anni e tutti residenti in Valsabbia. Le vittime, tutte giovanissime, sono: Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese, El Harram Imad, 20 anni, di Preseglie, Natiq Imad, sempre ventenne, di Pertica Bassa, il 22enne Natiq Salà di Vestone e la 17enne I.S.

.

Le parole dell’autista del pullman dopo l’incidente a Brescia con 5 morti

Dal canto suo l’autista del pullman, un 58enne, sarebbe rimasto ferito ed avrebbe raccontato di non essere riuscito ad evitare l’auto che dopo aver invaso la corsia sarebbe andata addosso al bus. Sul posto sono intervenute a razzo tre autoambulanze, due auto mediche, unità dei ai vigili del fuoco di Brescia e pattuglie di Polizia Stradale e carabinieri.

Sgombero e rilievi durati fino all’alba dopo l’incidente a Brescia che ha fatto 5 morti

Alle 23.20 il 118 ha confermato il coinvolgimento di sei persone in quello schianto orribile, cinque delle quali sono state dichiarate decedute. Dinamiche effettive e cause del tremendo sinistro sono ancora in aggiornamento e il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico ed interessato dalle operazioni di rilievo e sgombero fino alle ore del mattino.