Terribile incidente a Newark: 2 camion in fiamme

Incidente a Newark: nel sinistro è rimasto ucciso il conducente di uno dei due semirimorchi.

Incidente a Newark, nello stato del New Jersey (Usa). Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato un rimorchio su un’interstatale avrebbe attraversato la mediana e si è schiantato contro un altro camion. Entrambi i veicoli sono stati avvolti dalle fiamme.

L’autista di uno dei due camion è morto mentre l’altro è rimasto ferito gravemente. L’episodio è accaduto la mattina dello scorso 16 luglio.

Incidente a Newark: il resoconto della polizia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia un semirimorchio Freightliner era diretto a est sulla corsia di sinistra sulla I-78. Intorno alle 6:15, il camion ha colpito la barriera di metallo nella mediana vicino al miglio 57 e ha proseguito.

Un’indagine preliminare ha mostrato che il Freightliner ha colpito la barriera di cemento che separa le corsie in direzione est e ovest superando dunque tale barriera.

Colpito un altro camion

La polizia ha aggiunto che quando il Freightliner è entrato nel traffico in arrivo, ha colpito un altro camion. L’incidente che ne è conseguito ha lasciato entrambi i veicoli in fiamme, che hanno creato un’immensa nube di fumo. Come riporta Nj1015.com l’autista del Freightliner risponde al nome di Israel Herrera Flores, 45 anni, di Filadelfia.

Flores è stato ucciso nello schianto. L’autista dell’altro camion, Rigo Evangelista (42) è sopravvissuto, ma risulterebbe essere in condizioni critiche.