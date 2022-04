Terribile incidente stradale in Friuli: il bilancio è di tre morti

Un tragico incidente frontale si è consumato in Friuli nella giornata di sabato 9 aprile 2022: due mezzi coinvolti e bilancio di tre morti.

Un tremendo incidente stradale si è consumato in Friuli nel pomeriggio di sabato 9 aprile 2022, più precisamente lungo la Strada Statale 52, due le auto coinvolte nel sinistro, che nel complesso ha generato un bilancio pesantissimo di tre persone morte.

Gravissimo incidente stradale in Friuli: tre persone morte

Un violentissimo scontro frontale tra due auto, più precisamente una fiat 500L e una Saab 9-3 SportHatch, ha spezzato le vite di un uomo di 45 anni e di una coppia di 72enni.

Il fatto si è verificato poco prima delle ore 16:00 di sabato 9 aprile 2022 sulla Statale 52, al confine tra Cavazzo Carnico e Tolmezzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori del 118

Sul luogo dove si è consumato il terribile incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, il violentissimo scontro tra le due auto ha reso difficilissime le operazioni di estrazione dei corpi dalle lamiere.

Le tre vittime di questo tragico accadimento sono un uomo di 45 anni, che era alla guida della Saab e una coppia composta da un uomo e una donna di 72 anni, che al momento dell’incidente si trovava all’interno della 500L.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause determinanti

Gli investigatori sono a lavoro per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e soprattutto per capire quali possano essere state le cause che l’hanno determinato.

Al momento i Carabinieri stanno valutando diverse ipotesi, tra le possibili cause potrebbe esserci un sorpasso azzardato operato da una delle due vetture coinvolte oppure la possibile perdita di controllo di uno dei due mezzi causata dalle condizioni del manto stradale, che al momento dell’incidente era piuttosto viscido a causa della forte pioggia.