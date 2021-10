Terribile incidente stradale sulla “Silana-Crotonese”: due feriti in codice rosso

Terribile incidente stradale nei pressi di Cerenzia con due feriti da codice rosso. In corso accertamenti per capire le dinamiche dello scontro.

Terribile scontro tra veicoli sulla strada statale SS107, anche soprannominata “Silana-Crotonese”. L’incidente ha visto coinvolte due auto ed il bilancio è di 4 feriti, di cui due gravi.

Incidente stradale nei pressi di Cerenzia

L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 8 ottobre sulla strada statale SS107, comunemente chiamata dagli abitanti di quelle zone come “Silana-Crotonese“.

Più precisamente, lo scontro si è verificato al km 98, in una galleria nei pressi dello svincolo per Cerenzia.

Le dinamiche dello scontro sono acora da definire, ma quel che è certo è che ad essere coinvolte sono state quattro persone, tutte rimaste ferite: tre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, condotta da una 45enne di Cirò Marina; l’altra persona coinvolta è un signore di 74 anni residente a Caccuri, a bordo di un Range Rover.

Incidente stradale a Cerenzia: i feriti

Il Rover guidato dal 74enne di Caccuri provedeva in direzione della Sila, e purtroppo il conducente è stato quello che ha avuto la peggio nello scontro. Attualmente infatti è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Catanzaro grazie all’intervento dell’elisoccorso.

Stessa sorte tragica è capitata alla 45enne di Cirò, anchessa trasportata d’urgenza in elicottero nel medesimo ospedale. Gli altri due coinvolti – entrambi a bordo della Panda – sono stati portati nel centro ospedaliero per accertamenti e controlli, ma fortunatamente non presentano lesioni gravi.

Incidente Stradale a Cerenzia: i soccorsi

Come detto, dei quattro soggetti vittime dell’incidente stradale verificatosi sulla SS107 nei pressi di Cerenzia, i due conducenti delle auto coinvolte nello scontro sono coloro che ne sono usciti peggio. Entrabi, infatti, sono stati portati d’urgenza in ospedale e dichiarati come codice rosso.

I sanitarti del 118 dell’ospedale di San Giovanni in Fiore sono prontamente intervenuti sul posto e hanno comandato l’intervento dell’elisoccorso, grazie al quale le vittime sono state trasportate all’ospedale di Catanzaro.

Sul luogo dell’incidente si sono riversati anche i Vigili del Fuoco e le forze di ANAS, in modo da poter ripulire la Silana-Crotonese e smaltire il traffico che si era creato, creando non pochi disagi.

Sul posto erano presenti anche le Forze dell’Ordine, in particolare la sezione della Polizia stradale di Crotone, il cui comando spetta al dirigente Emanuele Garofalo. Sono ora in corso accertamenti e rilevazioni per capire le dinamiche dell’accaduto.