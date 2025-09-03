Terribile terremoto in Afghanistan: la crisi umanitaria si aggrava

Il terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l’est dell’Afghanistan, in particolare le province di Kunar e Nangarhar, causando la morte di oltre 1.400 persone e ferendo migliaia di altri. Il disastro si verifica in un momento in cui la popolazione afghana sta già affrontando una crisi umanitaria senza precedenti, aggravata da tagli drammatici agli aiuti internazionali.

Save the Children ha avvertito che oltre 23 milioni di persone necessitano di assistenza, con i bambini che rappresentano la fascia più vulnerabile della popolazione.

Le conseguenze immediate del terremoto

Le immagini delle montagne distrutte e dei villaggi rasi al suolo raccontano una storia di devastazione. Le strade bloccate e l’assenza di infrastrutture rendono difficile l’arrivo dei soccorsi. Le équipe di emergenza di Save the Children stanno affrontando enormi sfide per raggiungere le zone più colpite. La crisi è ulteriormente complicata da un sistema sanitario già in difficoltà, con cliniche chiuse e personale ridotto a causa dei tagli agli aiuti. Le famiglie si trovano senza accesso a cure mediche, acqua potabile e supporto psicologico.

La situazione è tragica: molte madri non possono partorire in sicurezza e i bambini perdono opportunità di vaccinazione. C’è un bisogno urgente di un intervento umanitario robusto e tempestivo. Le vittime del terremoto necessitano immediatamente di assistenza medica, ripari e acqua pulita. Tuttavia, a causa della riduzione dei fondi, le organizzazioni umanitarie sono costrette a limitare le loro operazioni.

Il ruolo cruciale degli aiuti umanitari

I tagli agli aiuti hanno un impatto devastante. Nel 2023, i finanziamenti globali per le operazioni umanitarie sono stati ridotti. Circa 126 programmi di Save the Children sono stati chiusi, colpendo 10,3 milioni di persone in tutto il mondo. In Afghanistan, la chiusura di 14 cliniche ha già compromesso l’accesso alle cure per oltre 13.000 bambini. La perdita di queste strutture è inaccettabile in un contesto di crisi come quello attuale.

Il governo e gli organismi internazionali devono rispondere rapidamente. È imperativo ripristinare i fondi per garantire che i bambini ricevano assistenza. Senza un intervento immediato, ci si aspetta un deterioramento rapido della salute pubblica, con un aumento delle malattie trasmissibili e della malnutrizione.

Un appello urgente alla comunità internazionale

Questo terremoto deve fungere da campanello d’allarme per i donatori internazionali. È necessario un ripensamento radicale delle politiche di aiuto. I governi sono chiamati a ripristinare e aumentare i finanziamenti, sbloccando risorse per l’emergenza e impegnandosi in un finanziamento a lungo termine per i servizi dedicati ai bambini. Senza azioni concrete, la situazione in Afghanistan non potrà che peggiorare.

La crisi umanitaria in Afghanistan è ora una crisi dentro una crisi. I bambini, già vulnerabili, si trovano a fronteggiare rischi enormi. Non è possibile permettere che la nostra attenzione svanisca o che i budget continuino a diminuire. Ogni giorno che passa senza intervento rappresenta un ulteriore passo verso la catastrofe.