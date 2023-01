Lo straziante bilancio del terribile tornado che ha devastato la Georgia e l’Alabama è di 9 persone morte, tra cui un bambino di 5 anni.

L’entità dei danni, come si nota dalle immagini, è impressionante.

Terribile tornado devasta Georgia e Alabama: morte 9 persone

Almeno 9 persone, tra cui un bambino di 5 anni, sono state uccise per il terribile tornado che ha devastato la Georgia e l’Alabama. Le tempeste hanno distrutto le case e ribaltato le auto, lasciando le persone bloccate sotto i detriti. Gli alberi sono stati sradicati e sbattuti contro le case, mentre migliaia di persone sono rimaste senza elettricità.

I residenti hanno raccontato quei momenti di terrore, mentre “sentivano il tetto che veniva strappato sopra le loro teste“. È ancora in corso una frenetica ricerca di sopravvissuti. Secondo il governatore della Georgia, Brian Kemp, le squadre hanno dovuto scavare nelle case crollate per liberare le persone. “Conosciamo persone che sono rimaste bloccate in case dove letteralmente l’intera casa è crollata, ed erano sotto il vespaio” ha spiegato. I soccorritori stanno correndo contro il tempo per trovare i feriti, con il coroner di Autauga, Buster Barber, che afferma che altri corpi sono stati portati alla luce “mentre parliamo”.

Il bilancio delle vittime purtroppo potrebbe aumentare.

Tornado in Georgia e Alabama: momenti di grande terrore

Il cittadino John Reed ha raccontato di essersi nascosto in un armadio con la moglie e di essere uscito quando la casa era già distrutta. “Ho aperto la porta e non c’era il soffitto. Era appena crollato tutto” ha spiegato. La maggior parte dei decessi si è concentrata nella contea di Autauga, dove sono stati uccisi 7 adulti.

Cinque dei morti si stavano riparando dalla tempesta nelle case mobili. Egan Jeffcoat è la vittima più giovane ed è morto a causa di un albero caduto sulla macchina della madre, Tabatha Anglin, che è uscita illesa. Un uomo nel veicolo è rimasto gravemente ferito. Due persone sono morte in Georgia. Secondo Ernie Baggett, direttore della gestione delle emergenze nella contea di Autauga, sia le case mobili che quelle convenzionali sono state danneggiate. Circa 12 persone sono state gravemente ferite e 40 case sono state distrutte.

Migliaia di residenti nella contea erano senza elettricità alle 15:40, secondo la mappa delle interruzioni della Central Alabama Electric Cooperative .

“Sono triste di aver appreso che sei abitanti dell’Alabama si sono persi a causa delle tempeste che hanno devastato il nostro stato. Le mie preghiere sono con i loro cari e le comunità. Conosciamo fin troppo bene il clima devastante, ma la nostra gente è resiliente. Lo supereremo e saremo più forti per questo” ha twittato Kay Ivey, governatore dell’Alabama. Circa 100 professionisti e volontari si sono riuniti per cercare le persone tra le macerie.

Tornado in Georgia e Alabama: danni in tutto lo Stato

Nella contea di Tallapoosa, il sindaco di Alex City, Woody Baird, ha completato un sondaggio spiegando che diverse case sono state danneggiate su Cedar Creek Road. Secondo quanto riportato, il tornado ha attraversato il fiume e distrutto molte case a Lake Ridge Drive. Ha aggiunto che oltre 10.000 persone erano senza elettricità e ha esortato tutti a rimanere a casa. Un militare dell’Agenzia delle forze dell’ordine dell’Alabama è rimasto ferito quando un albero è caduto sulla sua auto di pattuglia durante la tempesta. Il poliziotto è stato trasportato in ospedale. Diverse segnalazioni di danni anche a Selma. Il sindaco James Perkins ha spiegato che una persona è rimasta intrappolata in un edificio e che un’altra potrebbe essere scomparsa.