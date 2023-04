Terribile volo, 14enne cade da tetto di un capannone a Treviso

Il resoconto parziale dei media è agghiacciante e parla di un terribile volo fatto da un 14enne che cade da tetto di un capannone a Treviso. Le prime notizie di cui si ha menzione in queste ore dicono che il minore sarebbe precipitato per un’altezza di circa una ventina di metri ed è grave in ospedale. Ma cosa è successo? Da quanto si apprende un 14enne si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso.

Un 14enne cade da tetto capannone

Presso il nosocomio veneto il ragazzino ci sarebbe arrivato con politraumi diffusi, di cui uno al cranio severo e che ha messo in allerta il personale sanitario chiamato a curarlo. Il giovane è stato soccorso con tempestività dopo essere precipitato dal tetto di un capannone abbandonato a Casale sul Sile. Ma cosa ci faceva lì sopra? I media veneti spiegano che ci sarebbe salito assieme ad alcuni amici, forse per una sorta di svago che ha dato come esito il gravissimo incidente. Il giovane stava camminando sulla copertura dello stabile quando, come sovente accade in questi casi, all’improvviso si è verificato un un cedimento.

L’arrivo dei soccorsi ed il trasporto

A quel punto il 14enne è precipitato da un’altezza di circa 20 metri. Sul posto sono arrivate unità Suem, carabinieri della territoriale ed un mezzo ad ala rotante per il trasporto in codice rosso in ospedale.