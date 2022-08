I giganteschi ruderi del "botto" che fece quasi 200 morti e 2000 feriti cadono come birilli: terrore a Beirut, collassa un enorme magazzino per il grano

Ancora una volta boati, terrore e una gigantesca colonna di fumo a Beirut, dove all’improvviso collassa un enorme magazzino per il grano: la struttura, che non è la sola in quelle condizioni. era pericolante dopo la tragica esplosione nella zona portuale del 4 agosto 2020 che aveva fatto oltre 200 morti e 2000 feriti a causa dell’innesco su alcune gigantesche scorte di nitrato di ammonio, un fertilizzante instabile ed esplosivo, specie se stoccato con incuria.

Beirut, collassa un enorme magazzino

Le parti dei silos che si sono sbriciolate in queste ore erano tra le ultime rimaste in piedi del blocco settentrionale della struttura, quello più danneggiato il 4 agosto del 2020. Il dato empirico è che gli effetti dell’esplosione al porto di Beirut si fanno ancora letteralmente sentire dopo due anni. Nella mattinata di oggi, 23 agosto, una di quelle immense strutture che erano state sventrate e rese pericolanti dal boato del 2020 è crollata con effetto domino.

Già tre crolli in poche settimane

I media spiegano che è già il terzo collasso strutturale da quando ci fu quel tremendo incidente a cui avevano fatto seguito indagini per corruzione, arresti e carcerazioni dei quasi gestionali. E attenzione, i crolli seriali si sono verificati tutti nelle ultime tre settimane. Sul porto e sulle strutture in banchina si è levata una gigantesca nuvola di polvere che ha trasformato il settore in qualcosa di molto simile alla bocca di un vulcano in eruzione.