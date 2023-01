Terrore a Brugherio, 12enne investita da una vettura

Tragedia sfiorata in provincia di Monza-Brianza ed attimi di terrore a Brugherio, dove una 12enne è stata investita da una vettura nel pomeriggio del 20 gennaio e per fortuna non avrebbe riportato danni gravi.

Da quanto si apprende il brutto sinistro stradale sarebbe avvenuto lungo Viale Kennedy e la vittima è stata trasportata al San Gerardo con tempestività dai soccorritori. I media territoriali, in particolare Monza Today, spiegano che c’è stata “grande paura a Brugherio” quando nella cittadina brianzola è stata investita una ragazzina di 12 anni.

Brugherio, 12enne investita da una vettura

Le informazioni sono giunte con discrezione assoluta su anagrafica e dinamiche specifiche dal sinistro da parte dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

E secondo le stesse l’incidente è avvenuto in via Kennedy, poco dopo le 17. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e dalla centrale operativa del 118 è stata inviata l’ambulanza in codice giallo.

L’arrivo di soccorritori e polizia locale

Dopo i primi soccorsi sul posto la ragazzina è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Brugherio.

A loro sono toccati i rilievi, le verbalizzazioni, il controllo e ripristino della viabilità e gli accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità nell’accaduto.