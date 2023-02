Terrore e sparatoria al concerto rap: 19enne morta e quattro feriti, ancora morti violente negli Usa per il possesso di armi, stavolta a morire è stata una giovanissima donna in Arkansas.

Il bilancio è tremendo: una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite dopo una sparatoria durante un concerto rap a Newport, in Arkansas. Tutto è accaduto domenica secondo quanto riferito dalla polizia a KAIT-TV a Jonesboro.

Sparatoria al concerto rap: 19enne morta

E il bilancio è tremendo: una giovane di 19 anni è rimasta uccisa e altre quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco, avvenuto durante un’esibizione di Fredo Bang intorno alle 2:30 del mattino.

La rete televisiva ha spiegato senza indicare le loro condizioni sanitarie, che ci sono stati anche quattro feriti.

Uno dei feriti in gravissime condizioni

Una vittima è stata trasportata in aereo in un ospedale per ulteriori cure. La polizia si è mossa subito e due sospetti sono stati presi in custodia ma non sono stati immediatamente incriminati. Lo ha spiegato ai media il tenente Mark Harmon. Harmon ha detto che prevede che verranno “effettuati altri arresti”.

Gli inquirenti e la polizia di di Newport sono in cerca di nuovi indizi. Il teatro dell’omicidio è una piccola città di circa 8.000 persone situata a 90 miglia a nord-est di Little Rock.