Terrore in autostrada, prende fuoco in galleria pullman dei tifosi genoani

Sul posto i vigili del fuoco di Busalla che hanno domato il rogo improvviso: terrore in autostrada, prende fuoco in galleria pullman dei tifosi genoani

Momenti di puro terrore in autostrada, prende fuoco in galleria un pullman dei tifosi genoani con il grosso mezzo che mezzo stava percorrendo la A7 verso Milano.

Ad un certo punto, da quanto si apprende, le fiamme si sono levate all’improvviso ed è stato il panico. Il bus si stava dirigendo a Parma per la partita di campionato di serie B. I media spiegano che c’è stata tanta paura per i tifosi del Genoa e per gli automobilisti in transito.

Pullman prende fuoco in galleria

Ad un certo punto e per cause da stabilire il pullman degli ultras, che percorreva la A7 in direzione Milano ha preso fuoco.

Tutto questo è accaduto non molto prima di Ronco Scrivia, per l’esattezza al chilometro 109 in galleria. Il rogo si è sviluppato nella parte posteriore dove alloggia il motore, presumibilmente per un surriscaldamento o per un guasto.

L’evacuazione a cura dell’autista del mezzo

A quel punto l’autista ha avviato con freddezza le operazioni di evacuazione successivamente coadiuvate dai vigili del fuoco di Busalla. Le persone a bordo, in numero di 52, sono state subito messe in sicurezza ed un team del 115 ha provveduto a domare le fiamme.

In quel frangente l’autostrada è rimasta chiusa e grazie alla tempestività degli interventi non si sono registrati feriti o intossicati.