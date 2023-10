Terrorismo: arrestati a Milano saranno interrogati domani

Milano, 18 ott. (Adnkronos) – Saranno interrogati domani mattina, nel carcere di San Vittore, Alaa Refaei, 44anni, e Gharib Hassan Nosair Mohamed Nosair, 49 anni, arrestati ieri a Milano nell'operazione anti terrorismo coordinata dalla procura meneghina. I i due arrestati si sono resi protagonisti, per il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis, di minacce via social contro gli ebrei o contro alcuni protagonisti della politica come la premier Giorgia Meloni.

Se per il gip Fabrizio Filice i due di origine egiziana fanno parte del "modello frammentato" dell'Isis, per le difese non è così. "Ritengo che possono essere proclami sterili, non penso che il mio assistito, di cui conosco la famiglia, sia una persona pronta a mettere in pratica ciò che diceva" spiega l'avvocato Emanuele Perego che difende il 44enne ex imprenditore edile.

"Secondo me potrebbero essere semplici manifestazioni di simpatia, ma in questo momento di equilibrio precario la procura, che aveva perquisito il mio assistito a dicembre del 2022, ha fatto una scelta di opportunità. Per 'cautela' si è deciso di intervenire dopo aver indagato per un anno, ma Nosair è una persona perbene" sostiene il legale Massimo Lanteri.