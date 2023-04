Terrorismo, arrestato 28enne siriano in Germania: sospetto piano per un attentato

Terrorismo, arrestato 28enne siriano in Germania: sospetto piano per un atten...

Paura ad Amburgo (Germania). La polizia federale tedesca ha arrestato un giovane uomo siriano di 28 anni sospettato di voler compiere un attentato terroristico.

Appoggiato dal fratello

A sostegno dei sospetti, gli investigatori hanno fornito le prove secondo le quali il 28enne siriano avrebbe cercato di procurarsi in rete delle sostanze per fabbricare una cintura esplosiva «al fine di compiere un attacco contro obiettivi civili». La polizia è a lavoro per ricavare ulteriori dettagli sulle intenzioni dell’uomo: finora è emerso che a incoraggiarlo e sostenerlo c’era il fratello 24enne che vive a Kempten, città del distretto governativo bavarese di Svevia.

Arrestate ieri 126 persone

Dalla Germania alla Turchia. Nella giornata di ieri, martedì 24 aprile 2023, la polizia turca ha arrestato 126 persone con l’accusa di avere legami con il PKK, l’organizzazione militare filocurda ritenuta responsabile di numerosi atti di terrorismo. Tra le persone arrestate, i nomi di avvocati, giornalisti e politici. Non ha tardato ad arrivare la manifestazione di sdegno da parte del partito filocurdo HDP, uno dei più importanti partiti curdi (all’opposizione nel parlamento turco): lo stesso ha denunciato gli arresti come politicamente motivati e ha accusato il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan di «voler sfruttare gli arresti per cercare di ottenere vantaggi politici a pochi giorni dalle elezioni turche, che si terranno il 14 maggio».