Terrorismo: Belotti (Lega), 'rinvio sentenza ex latitanti in Francia umilia vittime e italiani'

(Adnkronos) – “L’ennesimo rinvio della sentenza per i 10 ex terroristi italiani latitanti da ben 40 anni in Francia non fa che protrarre l’umiliazione verso i familiari delle vittime e tutti gli italiani che devono continuare a subire la vergognosa protezione francese per questi assassini. La Lega continua a cercare di tenere alta l’attenzione verso questi criminali condannati in via definitiva, alcuni anche all’ergastolo, che se ne stanno beatamente nei bistrot sulla Senna invece che in galera, a scontare le condanne per i loro omicidi”.

Lo dichiara Daniele Belotti, ex deputato della Lega presente all’udienza a Parigi insieme al vicesindaco di Telgate Cristian Bertoli, comune di nascita del terrorista Narciso Manenti.