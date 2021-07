Roma, 10 lug (Adnkronos) – "Le minacce dell’Isis non intimidiscono né gli italiani, né il governo italiano, né il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, al quale voglio attestare anche personalmente solidarietà e vicinanza. L’idea che la barbarie fondamentalista possa impadronirsi di Roma è semplicemente ridicola: non hanno spaventato l’Occidente ieri, non lo spaventeranno oggi".

Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.