Terrorismo, davanti al gip Hannoun nega finanziamenti ad Hamas

Genova, 30 dic. (askanews) – Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Silvia Carpanini, nel carcere genovese di Marassi, il presidente dell’Associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, arrestato con l’accusa di aver finanziato Hamas attraverso raccolte fondi per il popolo palestinese, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee.

“Ha rilasciato dichiarazioni spontanee anche perché non ha neanche iniziato a leggere gli atti, che sono tantissimi. Quindi il nostro consiglio è stato quello di rilasciare dichiarazioni spontanee. Ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per attività determinate e precise di beneficenza a favore del popolo palestinese in tutte le sedi, quindi Gaza, Cisgiordania e campi profughi, ha negato di aver mai finanziato direttamente o indirettamente Hamas e ha anche precisato che la sua attività è iniziata nei primi anni ’90”. Così Fabio Sommavigo ed Emanuele Tambuscio, avvocati difensori di Hannoun.

“Ha spiegato con un po’ di dettagli per quanto possibile – hanno aggiunto i legali – come ha funzionato la raccolta fondi e la distribuzione prima e dopo il 2023 con i grandi cambiamenti che ovviamente tutto questo ha avuto nel 2023 e ha sempre chiarito che mai ha voluto o consentito che aiuti da lui raccolti e arrivati a Gaza fossero etichettati, distribuiti o utilizzati da Hamas per i fini propri di Hamas”.