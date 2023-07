Terrorismo: De Corato (Fdi), 'imbarazza presenza Ascari in commissione antimafia'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Le frequentazioni dell'onorevole Stefania Ascari con un finanziatore acclarato di Hamas, organizzazione terroristica palestinese, come Mohammad Hannoun, sono a mio parere incompatibili con chi siede in Commissione parlamentare Antimafia che, ricordo, si occupa a...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Le frequentazioni dell'onorevole Stefania Ascari con un finanziatore acclarato di Hamas, organizzazione terroristica palestinese, come Mohammad Hannoun, sono a mio parere incompatibili con chi siede in Commissione parlamentare Antimafia che, ricordo, si occupa anche di terrorismo internazionale. Avere al nostro fianco in commissione chi si accompagna al capo di un'associazione che solo apparentemente si occupa di aiutare i palestinesi nei campi profughi dovrebbe creare imbarazzo a tutti coloro che si professano democratici, a maggior ragione nella commissione deputata a indagare anche sulle questioni relative al terrorismo internazionale. Non ha nulla da dire Giuseppe Conte? Davvero nelle sue fila può sedere in maniera impunita una nemica dello stato di Israele?". Lo afferma Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia nella commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.