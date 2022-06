Terrorismo: Delmastro, 'francesi violano Trattato Quirinale, Governo apra procedura denuncia'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La Francia nega l’estradizione a 10 terroristi rossi in barba al Trattato del Quirinale il cui articolo 4 prevede proprio la cooperazione giudiziaria e di polizia, la consegna delle persone e la lotta coordinata al terrorismo.

Neanche il tempo di firmare il Trattato e già i francesi ne violano lo spirito. Il Governo apra subito la procedura di denuncia per risolvere il Trattato del Quirinale ai sensi dell’articolo 12 delle disposizioni finali. È un atto dovuto per i famigliari delle vittime del terrorismo e per la nostra dignità nazionale”. Lo aferma Andrea Delmastro, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri della Camera.