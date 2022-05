Terrorismo: Fedeli, 'conservare memoria per difendere valori democratici'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Il 9 maggio 1978 viene ucciso l'onorevole Aldo Moro dalle Br. La Repubblica è segnata in modo tragico. Il 9 maggio è anche la Giornata delle vittime del terrorismo. Il pensiero, oggi, è rivolto alle loro famiglie, la cui ferita non potrà mai guarire completamente.

È fondamentale avere conoscenza e conservare memoria del passato, perché la storia è un monito a difendere sempre i valori democratici, che non vanno mai dati per scontati. Soprattutto le generazioni più giovani e la scuola devono essere protagonisti del percorso della memoria. Come spiegò infatti Moro, quando da ministro dell'Istruzione introdusse l'educazione civica, 'serve la consapevolezza che la dignità, la libertà, la sicurezza non sono beni gratuiti ma conquistati'". Così la senatrice del Pd Valeria Fedeli.