Terrorismo: Fontana, 'omaggio alle vittime, loro sacrificio monito per il futuro'

Roma, 21 ago (Adnkronos) – "Nella Giornata internazionale di commemorazione e omaggio alle vittime del terrorismo, rivolgo il mio pensiero commosso alla memoria dei Caduti civili e dei militari che hanno perso la vita per difendere e proteggere la nostra libertà e i nostri valori dalla follia del terrorismo. Il ricordo del loro estremo sacrificio rappresenta un monito quotidiano a lavorare instancabilmente per un futuro di pace e sicurezza per le nostre comunità". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.