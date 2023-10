Terrorismo: gip, i due arrestati a Milano restano in carcere

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Restano in carcere Alaa Refaei, 44anni, e Gharib Hassan Nosair Mohamed Nosair, 49 anni, arrestati martedì scorso a Milano nell'operazione anti terrorismo coordinata dalla procura meneghina. Lo ha deciso il gip di Milano Fabrizio Filice che ha convalidato l'arresto e confermato il carcere, rigettando la richiesta di domiciliari avanzata da entrambi i legali. I due arrestati si sono resi protagonisti, per il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis, di minacce via social contro gli ebrei o contro alcuni protagonisti della politica come la premier Giorgia Meloni, i due amici, invece, si sono difesi definendosi semplici 'simpatizzanti dell'Isis'.