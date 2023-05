Terrorismo: il 9 maggio a Milano eventi e iniziative per Giornata in ricordo vittime

Terrorismo: il 9 maggio a Milano eventi e iniziative per Giornata in ricordo ...

Terrorismo: il 9 maggio a Milano eventi e iniziative per Giornata in ricordo ...

Terrorismo: il 9 maggio a Milano eventi e iniziative per Giornata in ricordo ...

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Martedì prossimo, 9 maggio, Milano celebrerà il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, istituito con legge nel 2007, nella data in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, rapito e ucciso dalla Brigate Rosse. La ricorrenza fu celebrata per la prima volta a trent’anni da quel terribile evento ed è diventato momento di riflessione e memoria per tutte le stragi e uccisioni che insanguinarono l’Italia dal 1969, anno della strage di piazza Fontana, agli anni ’80.

Milano ricorderà le vittime degli attentati con alcune iniziative dedicate a ciò che accadde, alle persone che furono coinvolte, alla difesa della verità e alla rivendicazione di giustizia portate avanti strenuamente dai comitati e dalle associazioni dei familiari. Tre gli eventi in programma: si parte alle 9.30, a Palazzo Marino, con un incontro tra le istituzioni ed i familiari delle vittime con gli alunni e le alunne di alcune scuole superiori; sono previsti gli interventi del coordinatore Aiviter per la Lombardia, Maurizio Campagna, dei rappresentanti dell’associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969 e delle istituzioni. Alle 20.30 il secondo appuntamento, al Conservatorio di Milano, con il quarto concerto della rassegna 'Milano è Memoria 2023'. In programma 'I fiati di Kurt Weill', esecuzione e laboratorio a cura di Silvano Scanziani. Il concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Il terzo appuntamento, infine, anticipa la ricorrenza e si terrà lunedì 8 maggio. A Palazzo Marino, alle ore 11.30 ci sarà la presentazione del progetto per la realizzazione di un monumento in memoria delle vittime della 'strategia della tensione', che sarà collocato in via Beccaria in un’area verde accanto a piazza Fontana. La realizzazione dell’opera è stata fortemente voluta dal Comitato Non Dimenticarmi, costituito quattro anni fa in occasione dei cinquant’anni dalla strage di piazza Fontana.