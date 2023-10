Terrorismo, Italia attua i controlli alle frontiere con la Slovenia. Meloni: "Me ne assumo la responsabilità"

Alla luce del pericolo terrorismo, l'Italia ha messo in atto i controlli al confine con la Slovenia. La misura è temporanea e sarà attiva per 10 giorni dal 21 ottobre.

L’uccisione dei due tifosi svedesi a Bruxelles, i massicci attacchi di Hamas in Israele e il dilagante pericolo terrorismo in Occidente hanno portato l’Italia e altri otto Paesi dell’UE a sospendere il trattato di Schengen. Tali controlli verranno messi in atto a partire dal 21 ottobre e dureranno per 10 giorni. Tale periodo potrà essere prorogato. “Me ne assumo piena responsabilità”, sono le parole della Presidente del Consiglio Meloni.

L’Italia reintroduce i controlli con Slovenia: il comunicato di Palazzo Chigi

Palazzo Chigi, attraverso un comunicato diramato sul sito uffciale, ha fatto sapere di aver messo in “la reintroduzione dei controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia, in base all’articolo 28 del Codice delle frontiere Schengen (Regolamento Ue 2016/339)”.

Nella nota è stato spiegato inoltre che “Questo scenario, oggetto di approfondimento anche da parte del Comitato di analisi strategica antiterrorismo istituito presso il ministero dell’Interno, conferma la necessità di un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo. Nelle valutazioni nazionali, infatti, le misure di polizia alla frontiera italo-slovena non risultano adeguate a garantire la sicurezza richiesta. La misura verrà attuata dal 21 ottobre prossimo per un periodo di 10 giorni, prorogabili ai sensi del Regolamento Ue 2016/339”.

Meloni: “Me ne assumo la piena responsabilità”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Facebook ha motivato la motivazione portata avanti da Roma: “Con il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi abbiamo comunicato in sede europea la decisione del Governo italiano di ripristinare i controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia. La sospensione del Trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa si è resa necessaria per l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, l’aumento dei flussi migratori lungo la rotta balcanica e soprattutto per questioni di sicurezza nazionale, e me ne assumo la piena responsabilità. Ne abbiamo parlato con i colleghi sloveni, ai quali abbiamo rinnovato la nostra piena collaborazione sul contrasto ai flussi di migranti illegali”.