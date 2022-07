Terrorismo: Lega, 'Europarlamento dice a no a dibattito su estradizioni, altro schiaffo a Italia'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Dopo il danno di Parigi con la mancata estradizione dei dieci terroristi latitanti in Francia, la beffa di Strasburgo che nega un dibattito sul tema nell’Aula del Parlamento Europeo. In apertura di lavori per la sessione plenaria dell’europarlamento, la Lega -per tramite dell’eurodeputata Anna Cinzia Bonfrisco- aveva chiesto di affrontare in Aula la decisione 'dalle motivazioni inaccettabili, che garantiscono l’impunità di latitanti e condannati.

La lotta al terrorismo è e deve essere una priorità dell’Unione europea. Verità e giustizia prevalgano sulla disumanità del terrorismo. Ne va del nostro Stato di diritto e del rispetto del principio di legalità. Non confondiamo il garantismo con l’impunità’, ha aggiunto Bonfrisco. Inspiegabilmente, la maggioranza del Parlamento europeo guidata dalla sinistra ha respinto la proposta. Siamo indignati ed esterrefatti: un altro schiaffo all’Italia e alla giustizia”. A renderlo noto gli europarlamentari della Lega.