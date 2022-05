Terrorismo: Letta, 'memoria fondamentale per democrazia'

Brescia, 28 mag. (Adnkronos) – "È una presenza necessaria per ricordare sempre quella terribile stagione delle stragi che ha seminato morte tra cittadini inermi, una stagione che abbiamo dietro le spalle, che abbiamo combattuto con la fermezza della democrazia. La memoria è fondamentale per una democrazia forte, stabile, importante come la nostra, ma va sempre rivitalizzata".

Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, a Brescia in occasione dell'anniversario della strage di Piazza della Loggia.

"Oggi -ha aggiunto il leader Dem- un segnale in questo senso è importante, anche in una stagione in cui il sindacato va rivitalizzato. Quella strage avvenne non soltanto contro cittadini inermi, ma anche fortemente contro il sindacato, è un modo per dire quanto il sindacato e il ruolo delle rappresentanze sindacali sia fondamentale".