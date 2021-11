Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Desidero esprimere al ministro Luigi Di Maio la totale solidarietà mia e di tutto il gruppo di Coraggio Italia della Camera dei deputati per le gravi minacce ricevute. L’Italia è stata, è e sarà sempre in prima linea nella lotta al terrorismo internazionale perché per noi valori come la libertà e la democrazia sono imprescindibili".

Lo afferma Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia alla Camera.