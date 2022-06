Terrorismo: Mario Calabresi, 'Francia garantisce da anni impunità'**

Milano, 29 giu. (Adnkronos) – "La decisione di rigettare in blocco la richiesta di estradizione per tutti e dieci gli ex terroristi rifugiati da anni in Francia, senza fare distinzione tra le loro diverse biografie, gli iter giudiziari, le condizioni di salute, ha un sapore che la mia famiglia e quelle degli altri parenti delle vittime conoscono molto bene.

Il sapore amaro di un sistema, quello francese, che per decenni ha garantito l’impunità ad un gruppo di persone che si sono macchiate di reati di sangue". Lo afferma Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi, dopo la decisione della corte d'appello di Parigi di negare l'estradizione a dieci ex terroristi tra cui Giorgio Pietrostefani l’ex militante di Lotta Continua condannato in Italia come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi.