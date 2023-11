Terrorismo: Meloni, 'Schengen da preservare, ripristino appena possibile'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Entrambi siamo consapevoli di come Schengen sia stata una conquista straordinaria da preservare. L'impegno comune è di ripristinare il regime ordinario appena le condizioni lo permetteranno", visto che la sospensione si è resa necessaria &quo...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Entrambi siamo consapevoli di come Schengen sia stata una conquista straordinaria da preservare. L'impegno comune è di ripristinare il regime ordinario appena le condizioni lo permetteranno", visto che la sospensione si è resa necessaria "per le sfide alla sicurezza e la pressione migratoria" legate al conflitto in Medio Oriente. Così la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro sloveno Robert Golob.