Il capo del Viminale è intervenuto al question time della Camera, affermando che è “necessario un elevatissimo livello di attenzione“.

Terrorismo, le parole di Piantedosi

“Una conferma dell’impegno delle forze dell’ordine è rappresentato dai risultati conseguiti dall’attività di contrasto che dal gennaio 2023 ha portato all’arresto di 14 persone che si erano radicalizzate e che in alcuni casi avevano significativi contatti con organizzazioni terroristiche riferibili soprattutto all’autoproclamato Stato islamico” ha spiegato il ministro dell’Interno, aggiungendo che “l’attività di contrasto ha anche consentito di eseguire provvedimenti finalizzati all’allontanamento di soggetti pericolosi dal territorio nazionale. Nel 2023 sono stati eseguiti 67 provvedimenti, 17 dei quali dal 7 ottobre scorso”. Piantedosi ha anche descritto la minaccia terroristica come “fluida e non sempre definibile“.

In piazza contro la paura

A Roma decine di persone si sono affollate in Piazza del Popolo, come risposta all’appello promosso dall’Unione Comunità Ebraiche Italiane e della Comunità di Roma contro l’antisemitismo e il terrorismo. “No antisemitismo. No Terrorismo” lo slogan della manifestazione organizzata per reclamare il diritto di Israele di difendersi. “L’evento vuole essere un appello in difesa dei diritti e dei valori che ispirano e guidano la nostra società” hanno spiegato gli organizzatori, evidenziando come l’iniziativa sia nata per “esprimere apertamente una chiara condanna contro la macchia dell’antisemitismo in tutte le sue forme e denunciare assieme il terrorismo e la radicalizzazione”. Presenti anche i rappresentanti della comunità ucraina.