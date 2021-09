Terza dose, al via le somministrazioni da oggi: il calendario delle vaccinazioni

Al via la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid: il calendario prevede che si parta da immunodepressi e trapiantati.

Partirà oggi, lunedì 20 settembre, la campagna di somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid: sebbene il calendario sia diverso regione per regione, la linea da seguire è la stessa per tutti ed è quella dettata dalle agenzie regolatrici.

Terza dose: il calendario delle somministrazioni

Come prevede la circolare del Mdella Salute giunta dopo il parere all’Associazione italiana del farmaco, i richiami verranno inoculati a cittadini con particolari caratteristiche. I primi a riceverla saranno i soggetti più fragili e gli anziani, e più in generale le categorie a rischio.

Il calendario prevede che si parta con immunodepressi, trapiantati, malati oncologici e dializzati. Una volta vaccinati, sarà la volta degli over 80 e degli ospiti delle residenze per anziani.

Infine toccherà, anche se in un secondo momento ancora non definito, al personale sanitario. Per medici e infermieri bisognerà però considerare il rischio a livello personale (in relazione per esempio al reparto in cui si lavora).

Terza dose, il calendario delle somministrazioni: “Ipotesi percorsi differenziati”

Il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro ha specificato che al momento la terza dose è uno strumento che serve a mantenere elevata la protezione immunitaria delle persone più fragili.

In questa fase gli esperti stanno ancora valutando se, quando e a chi fare un’ulteriore iniezione. Il tema non è infatti quello di una terza dose a pioggia ma di “un’ipotesi che potrebbe svilupparsi con percorsi differenziati in funzione del rischio individuale e della competenza immunitaria delle persone“.