Terza dose di Astrazeneca, secondo il capo del team di sviluppo del vaccino non è necessaria

Secondo il capo del team di sviluppo del vaccino di AstraZeneca, Sarah Gilbert, la terza dose non è necessaria per tutti. La scienziata ha spiegato che la protezione dal Covid è duratura nella maggior parte delle persone che hanno effettuato due dosi di vaccino.

Terza dose di Astrazeneca: il capo del team di sviluppo non è d’accordo

“La protezione dal Covid è duratura per la maggior parte delle persone che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino, dunque non è necessario un programma di richiamo di massa con la terza dose” ha spiegato una delle scienziate a capo del team di sviluppo del vaccino di AstraZeneca, la professoressa Sarah Gilbert dell’Università di Oxford.

La scienziata è contraria alla terza dose di vaccino Covid per tutti. Durante un’intervista per il Daily Telegraph, l’esperta ha spiegato che alcuni gruppi vulnerabili potrebbero necessitare di una terza dose, ma nella maggior parte dei casi non serve, perché l’immunità si è rivelata duratura anche con due dosi.

Terza dose di Astrazeneca: “Vacciniamo i Paesi poveri”

Per combattere la pandemia, secondo l’esperta, sarebbe più utile utilizzare tutte quelle dosi per vaccinare le popolazioni dei Paesi con un basso tasso di immunizzazione.

“Abbiamo bisogno di vaccini nei paesi in cui finora la maggior parte della popolazione non è stata vaccinata” ha spiegato. “Man mano che il virus si diffonde tra le persone, muta, si adatta e si evolve, come la variante delta e fermarlo il più rapidamente possibile” ha aggiunto la dottoressa Gilbert, invitando i governi occidentali a dare i vaccini ai paesi poveri.

Terza dose di Astrazeneca: il Regno Unito è pronto

Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione in Gran Bretagna, sta discutendo sull’eventuale terza dose. La Medicines Healthcare and Regulatory Products Agency, ente regolatore dei medicinali del Regno Unito, ha approvato i vaccini Pfizer e AstraZeneca per una terza dose. Ha spiegato che la protezione può diminuire nel tempo dopo il primo ciclo di vaccinazione. Nadhim Zahawi, incaricato della campagna vaccinale, ha spiegato che il governo è pronto a partire con la terza dose.