Terza dose e vaccini ai bambini: la strategia del governo Draghi per un Natale in sicurezza

Gli obiettivi del Governo per vivere un Natale sicuro: terza dose, vaccini anche ai bambini e Green pass. La roadmap dei prossimi mesi

Il Governo ha stilato una nuova roadmap, in cui chiarisce quali sono gli obiettivi che il Paese dovrà raggiungere nei prossimi mesi, per vivere un Natale sicuro. I punti cardine sono il proseguimento della campagna vaccinale, con la terza dose ritenuta necessaria dagli esperti, il Green pass, e i vaccini per i bambini.

Terza dose, vaccini per i bambini e Green Pass: la decisione del Governo sulla campagna vaccinale

L’idea del Governo Draghi è quella di proseguire nella campagna vaccinale per contrastare il Covid. C’è la possibilità che la terza dose venga estesa a fasce più ampie di popolazione. L’obiettivo è allargare la platea, entro Natale, almeno agli Over 50, seguendo il criterio anagrafico.

Terza dose, vaccini per i bambini e Green Pass: il via libera dell’Ema

C’è grande attesa per il via libera dell’Ema per il via libera alle vaccinazioni dei bambini. Negli Stati Uniti la somministrazione di Pfizer è stata autorizzata per la fascia di età tra 5 e 11 anni. L’Europa, e quindi anche l’Italia potrebbero seguire presto questo modello.

Terza dose, vaccini per i bambini e Green Pass: la proroga dello Stato di emergenza

Il Ministro Speranza vorrebbe prorogare lo Stato d’emergenza fino a Marzo 2022, sarà probabilmente presto ufficializzata da un Decreto.

La decisione definitiva sarà presa a fine dicembre. Il Green pass obbligatorio, in vigore almeno fino a fine anno, sarà quasi certamente rinnovato fino alla prossima estate.