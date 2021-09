Terza dose, Speranza: a breve circolare su categorie interessate

Roma, 10 set. (askanews) – “Sulla terza dose Aifa si è pronunciata e ci ha dato il via libera a iniziare, si partirà dalle persone che hanno avuto una risposta immunitaria deficitaria alle prime due dosi.

In queste ore il ministero della Salute sta lavorando per emettere una circolare che esprimerà con puntualità queste categorie, penso ai malati oncologici, ai trapiantati, ci sarà un elenco molto dettagliato”.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Libro Blu 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma.

“Chiusasi questa fase, che tecnicamente non si considera neanche una terza dose ma un completamento del ciclo per queste persone così fragili, e ci auguriamo da settembre, ripartiremo dalle categorie con cui abbiamo iniziato, dalle Rsa, poi dagli over 80 e dal personale sanitario” ha aggiunto Speranza.