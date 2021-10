Terza dose vaccino Covid, Bertolaso: “In Lombardia pronti a partire dal 22 novembre”

In Lombardia il personale sanitario potrà ricevere la terza dose dall'11 ottobre, per tutti i cittadini over 18 sarà disponibile dal 22 novembre.

La campagna vaccinale prosegue spedita in Lombardia, che con 7.655.809 persone immunizzate (pari a 15.085.977 dosi somministrate) è la prima Regione in Italia per numero di vaccinazioni. Commentando la necessità della terza dose di vaccino anti-Covid, Guido Bertolaso assicura che la Lombardia è pronta a somministrala a tutti i cittadini a partire dal 22 novembre 2021.

Terza dose vaccino Covid, Bertolaso assicura: “La Lombardia è pronta”

In caso di conferma da parte del Governo, dal prossimo 22 novembre la Regione Lombardia è pronta a somministrare la terza dose di vaccino anti-Covid a tutti i cittadini over 18 che ne faranno richiesta. Entro maggio 2022 la campagna sarà conclusa. A farlo sapere è Guido Bertolaso, il quale ha precisato che: “Le dosi di richiamo potranno essere prese in considerazione almeno 6 mesi dopo la seconda dose“.

Poi il consulente della campagna vaccinale della Regione ha ricordato: “La somministrazione della terza dose per gli immunodepressi è già in corso dal 20 settembre scorso, per gli over 80 finirà a fine dicembre, per le Rsa l’obiettivo è terminare entro il 15 novembre e per il personale socio-sanitario si parte l′11 ottobre per concludere a fine dicembre”.

Per Bertolaso la Lombardia raggiungerà entro fine ottobre “l’80% di sì alla terza dose del vaccino”.

Terza dose, Bertolaso e Moratti assicurano sulla campagna vaccinale in Lombardia

Alle rassicurazioni di Guido Bertolaso, soddisfatto per l’andamento della campagna vaccinale in Lombardia, si aggiungono le parole di Letizia Moratti.

“La Regione Lombardia, che seguirà le indicazioni del ministero, è pronta a somministrare la terza dose a tutti lombardi over 18 a partire dal 6 mese dopo la seconda dose”, ha ribadito Letizia Moratti, assessore al Welfare della Lombardia.

Inoltre, ha fatto sapere che da giovedì 7 ottobre “negli hub ci sarà la possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid unito al vaccino influenzale”.

Terza dose vaccino Covid, Bertolaso accoglie Figliuolo in Lombardia

Ad aver giudicato con estrema soddisfazione il lavoro svolto dalla Regione Lombardia nella campagna vaccinale è il generale Figliuolo.

Ospite nella sede di Areu, il commissario Figliuolo ha dichiarato: “Per la Lombardia parlano i dati. Il tempo è galantuomo e confido che questa copertura sarà incrementata. La Lombardia, in particolare, con l’87% della copertura vaccinale ha raggiunto un risultato eccellente, l’Italia è all’83. La Regione è al di sopra della media nazionale grazie a un piano ben fatto e ben studiato“.