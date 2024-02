Terza edizione de "Lombardia Digital Summit"

Milano, 6 feb. (askanews) - Al "Lombardia Digital Summit" è intervenuta Donatella Sciuto, Rettore del Politecnico di Milano, che ha parlato dell'importanza delle competenze da sviluppare in ambito universitario per costituire un corpo di professionisti migliore per il futuro: "Molti studi dicono c...

Milano, 6 feb. (askanews) – Al “Lombardia Digital Summit” è intervenuta Donatella Sciuto, Rettore del Politecnico di Milano, che ha parlato dell’importanza delle competenze da sviluppare in ambito universitario per costituire un corpo di professionisti migliore per il futuro:

“Molti studi dicono che le competenze necessarie per le aziende sono quelle della transizione digitale oltre a quelle riguardanti la transizione verde. L’intelligenza artificiale è una grande sfida: il 40% delle aziende ha dichiarato di voler fare degli sforzi di upskilling e reskilling del loro personale, andando a creare quelle competenze necessarie per poter utilizzare questi strumenti di intelligenza artificiale nella maniera più efficace e più efficiente per quanto riguarda i processi aziendali.

Il Politecnico da cinquant’anni lavora sulla IA, I nostri studenti di Ingegneria Informatica hanno corsi di IA obbligatori, ma anche in altre discipline gli studenti utilizzano questi studenti avendo le informazioni di base sull’informatica. Credo che oggi sia necessario uno sforzo per aumentare i laureati nelle discipline tecnologiche, soprattutto il tasso di ragazze, ancora sfortunatamente basso nonostante la presenza di gruppi diversi sia importante in questi ambiti per evitare la creazione di sistemi incentrati tutti sulla parte maschile. Un altro obiettivo è aumentare il numero di ragazzi consapevoli che possedere competenza aggiuntive dopo la scuola sia necessario per avere sbocchi professionali di profilo più elevato, perché senza capitale umano non si può fare molto nell’era della transizione digitale”.