Terza stella Guide Michelin alla Reggia di Caserta: "Un viatico internazionale"

Caserta, 16 mag. (askanews) – Nuovo riconoscimento internazionale per la Reggia di Caserta. Il gioiello dell’architettura borbonica, e sito dell’Unesco, si è guadagnato anche la terza stella delle Guide verdi Michelin, assegnata ad oggi a circa 250 fra città e siti in Italia.

Tiziana Maffei è la direttrice della Reggia dal 2019: “Un riconoscimento che ci ricolloca nella dimensione internazionale, speriamo sia un viatico per far conoscere ai francesi, all’Europa e al mondo la Reggia di Caserta costruita come idea di un Regno, espressione di potere ma anche prestigio culturale” spiega.

La terza stella identifica i siti per cui “vale la pena il viaggio”, distinguendoli da quelli che “meritano una visita” o “una deviazione”. Col suo scalone d’onore, le migliaia di stanze, la collezione d’arte contemporanea, i saloni e i giardini, il capolavoro di Luigi Vanvitelli, per troppi anni trascurato anche in Italia e oggetto recentemente di un corposo restauro, vale la pena il viaggio da molto tempo.