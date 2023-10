Terzo convoglio di aiuti umanitari entrato Gaza dal valico di Rafah

Rafah, 23 ott. (askanews) – Un terzo convoglio di camion con aiuti umanitari è entrato lunedì dal valico di Rafah diretto alla Striscia di Gaza. Si tratta del terzo convoglio dopo i primi due passati sabato e domenica per un totale di 34 camion.

Funzionari delle Nazioni Unite affermano che sarebbero necessari circa 100 camion al giorno per soddisfare i bisogni essenziali degli abitanti della Gaza, che ospita 2,3 milioni di persone e dove le scorte di cibo, acqua e carburante si stanno esaurendo.

È cresciuto l’allarme per la crisi umanitaria a Gaza in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre. Migliaia di edifici sono stati distrutti e più di un milione di persone sono sfollate nel territorio che è sotto assedio e in gran parte privato di acqua, cibo e altri beni di prima necessità.