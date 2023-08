Terzo giorno di Papa Francesco alle Giornate Mondiali della Gioventù di Lisbona

Lisbona, 4 ago. (askanews) – È stato letteralmente sommerso da migliaia di giovani Papa Francesco alle Giornate Mondiali della Gioventù di Lisbona. Nel corso del terzo giorno del suo viaggio apostolico, dopo aver confessato alcuni Giovani presso

il Giardino Vasco de Gama,

il pontefice si è recato in auto al Centro Paroquial de Serafina per un incontro con i rappresentanti di alcuni Centri di Assistenza e di Carità; un centro definito ‘difficile’ per i suoi problemi sociali. Il Papa lo ha voluto visitare per avvicinarsi a realtà di aiuto e solidarietà come quello della parrocchia locale e del suo Centro sociale che presta una molteplicità di servizi a malati, emarginati, giovani ed anziani.

“Concretezza e attenzione al qui e ora”, è stato il monito di Papa Francesco nel suo discorso, invitando chi lo ascoltava a stare vicino alle persone fragili. “Quando non si perde tempo a lamentarsi della realtà, ma ci si preoccupa di andare incontro ai bisogni concreti, con gioia e fiducia nella Provvidenza – ha detto – accadono cose meravigliose”.

Al termine, Papa Francesco ha voluto visitare la Chiesa parrocchiale, gremita di gente, per pregare qualche istante davanti alla statuta della Madonna di Fatima.

(Immagini WYD 2023)