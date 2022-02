Terzo mandato 5 stelle, chi sono i “big” del Movimento che potrebbero dire addio al Parlamento

Da Di Maio a Roberto Fico passando per Taverna e Bonafede, chi sono i nomi "eccellenti" dei Cinque Stelle che potrebbero non ricandidarsi in Parlamento.

Il tema del terzo mandato è forse uno dei problemi più “caldi” del Movimento 5 Stelle. Tra i “cavalli di battaglia” fin dalla fondazione del partito, ora questa criticità è tornata a farsi sentire e gli effetti potrebbero non essere indolori.

Stando a quanto emerge infatti, sono diversi i nomi “eccellenti” che, con il prossimo mandato potrebbero non ricandidarsi più.

Tra questi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico e la viceministra dell’Economia Laura Castelli.

Terzo mandato del Movimento 5 stelle, Conte: una decisione nel merito “non è ancora nell’ordine del giorno”

Il capo politico ed ex premier Giuseppe Conte in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa”, ha dichiarato che “nessuno avrebbe dovuto sentirsi indispensabile”, nemmeno lui. Ha poi aggiunto: “Se Di Maio deve uscire dal M5S? Io sono qui per costruire e rilanciare il Movimento, non ho mai lavorato per distruggere o provocare divisioni.

Ci saranno dei momenti di confronto dove potremo analizzare quanto successo anche al fine di evitare che questi errori si ripetano. Né possiamo tollerare per il futuro guerre di logoramento interno: la nostra comunità è sana e si opporrà in modo compatto a queste degenerazioni della ‘malapolitica’ da chiunque provengano”.

In merito alle decisioni sul futuro del terzo mandato Giuseppe Conte ha spiegato che il tema non è stato ancora inserito all’ordine, ad ogni modo ha aggiunto che su tale tema “saranno coinvolti gli iscritti”.

Una lunga lista di “nomi eccellenti” è a rischio

Numeri alla mano, dunque, quanto potrebbe impattare “il terzo mandato” sul futuro dei Cinque Stelle? Allo stato attuale non poco. Basti pensare che su un totale di 230 parlamentari sono 66 coloro che sono giunti al termine del loro incarico e che potrebbero non ripresentarsi per il 2023.

In proporzione si tratta di un parlamentare su tre. Oltre ai già citati Di Maio, Fico e Castelli, potrebbero essere considerati non ricandidabili anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico d’Incà, la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone e l’ex capo politico del Movimento Vito Crimi.

Grillo: “Il limite dei due mandati deve rimanere”

A marzo 2021, il garante del Movimento Beppe Grillo è stato categorico al riguardo: “Il limite dei due mandati deve rimanere”. Ha poi aggiunto: “l’ho detto a Conte. Io resterò sempre nel M5s se resta questo pilastro dei 2 mandati“.