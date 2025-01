Terzo mandato, De Luca: andiamo avanti. Al governo: non abbiate paura

Napoli, 10 gen. (askanews) – “La mia scelta è questa, non cambia. Andremo avanti con ancora più determinazione”, ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una conferenza stampa a Napoli convocata all’indomani della decisione del governo di impugnare la legge regionale che gli consentirebbe il terzo mandato consecutivo.

Rivolgendosi al governo, De Luca ha detto: “In realtà la motivazione che avevano era di paura politica e mi è tornato alla mente l’appello caloroso di Papa Wojtyla e che rivolgo al governo: non abbiate paura. Le cose che hanno deciso sono per paura degli elettori, forse anche di De Luca. Aprite il cuore alla speranza e soprattutto date ai cittadini la possibilità di decidere da chi essere governati. Si chiama democrazia”.

De Luca ha parlato di una decisione “contra personam”: “La Campania ha approvato la legge regionale sulla scia di quello fatto già in Veneto e Piemonte senza alcuna impugnativa da parte del governo quindi la domanda va posta a loro. Perché non si è detto nulla e non si è impugnata la legge del Piemonte che apre addirittura a quattro mandati? Se hai un presidente che sta finendo un terzo mandato e nessuno dice niente, il Piemonte e le Marche approvano la legge e nessuno dice niente, perché vi svegliate solo per la Campania e De Luca?”.

De Luca ha concluso promettendo “una grande campagna di iniziativa politica”. Sfideremo a un dibattito pubblico – ha detto – quelli che hanno assunto la decisione di contestare la nostra legge”.