Terzo polo: Bellanova, 'più vicini a destra? Linea decisa da Congresso non da Calenda'**

Roma, 24 mar (Adnkronos) – "Leggo che Carlo Calenda ha dichiarato che saremmo più vicini alla destra che al Pd. Non sono notoriamente d’accordo ma sono rassicurata dal fatto che la linea politica come già deciso verrà indicata nel congresso in modo democratico e dal basso, partendo dalle istanze dei territori e non dalle imposizioni dall’alto”. Lo dice Teresa Bellanova, dirigente di Italia Viva.