Terzo polo: Bonifazi (Iv), 'toni Calenda degni di Travaglio non di un liberale'

Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Anziché scusarsi per aver fatto saltare il partito unico Calenda ci attacca anche oggi con argomenti giustizialisti degni di Travaglio o Di Battista, non di un leader liberale. So quanti sinceri garantisti ci sono in Azione: mi chiedo come possano restare anco...

Roma, 15 apr (Adnkronos) – "Anziché scusarsi per aver fatto saltare il partito unico Calenda ci attacca anche oggi con argomenti giustizialisti degni di Travaglio o Di Battista, non di un leader liberale. So quanti sinceri garantisti ci sono in Azione: mi chiedo come possano restare ancora in silenzio". Lo scrive su Twitter il deputato Francesco Bonifazi, di Italia viva.