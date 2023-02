**Terzo Polo: Calenda a Iv, 'come fare partito unico? Percorso già...

**Terzo Polo: Calenda a Iv, 'come fare partito unico? Percorso già...

**Terzo Polo: Calenda a Iv, 'come fare partito unico? Percorso già...

Roma, 17 feb.(Adnkronos) - "Il percorso verso il partito unico è stato promesso agli elettori e discusso molte volte nel Comitato Politico: scrittura del politico, apertura alla sottoscrizione di cittadini e associazioni, costituente con voto degli iscritti per elezione organi dirigenti ...

Roma, 17 feb.(Adnkronos) – "Il percorso verso il partito unico è stato promesso agli elettori e discusso molte volte nel Comitato Politico: scrittura del politico, apertura alla sottoscrizione di cittadini e associazioni, costituente con voto degli iscritti per elezione organi dirigenti e leadership".

Così Carlo Calenda su twitter dopo la nota di Iv nella quale si specificava che non sono in discussione né i tempi né se fare il partito unico con Azione, ma 'come farlo'.