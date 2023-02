Terzo Polo: Calenda, 'alleanza con Pd? Nostro progetto è centro riformista'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo fare i conti con il Pd? Sembra il giorno della marmotta... Il nostro progetto è sempre lo stesso. Io non mi sento una Ferrari, non ho condiviso la battuta di Renzi e glielo ho detto. Il nostro progetto non è distruggere il Pd ma mettere insiem...