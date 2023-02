Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Con Renzi abbiamo due idee diverse. Io sono per il partito unico subito, Renzi più tardi. Lui dice dopo le europee, ma per me non ci arriviamo alle europee. Va fatto subito. Ma c'è un confronto che è pubblico". Lo ha detto Carlo Calenda...

