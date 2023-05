Terzo polo: Calenda, 'quello che vuole fare Renzi io non lo so'

Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Il partito unico è un argomento chiuso. Si lavorerà in Parlamento con le alleanze. Per quello che vuole fare Matteo Renzi lo dovete chiedere a Matteo Renzi, io non lo so dire". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà. ...