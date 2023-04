Terzo polo: Calenda, 'Renzi non voleva farlo, indisponibile a sciogliere Iv'

Roma, 13 apr (Adnkronos) - "E' naufragato il progetto del partito unico con Italia viva". Caro Calenda lo annuncia in un video pubblicato sui suoi social. "Abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni, ma dopo si è capito che Renzi non lo voleva fare prima delle europ...

Roma, 13 apr (Adnkronos) – "E' naufragato il progetto del partito unico con Italia viva". Caro Calenda lo annuncia in un video pubblicato sui suoi social. "Abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni, ma dopo si è capito che Renzi non lo voleva fare prima delle europee, una visione cui ci siamo opposti", spiega il leader di Azione ricostruendo la rottura con l'ex premier.

"Mi è stato chiaro che il progetto non andava da nessuna parte quando Renzi ha fatto non un passo di lato, ma cinque passi in avanti riprendendo Italia viva", prosegue Calenda aggiungendo: "E' accaduto che di fronte alle nostre pressioni per farlo il partito unico, Renzi ha ceduto sul fatto di discutere. Abbiamo mandato proposte scritte: un partito contendibile, democratico, forte, con un manifesto politico e culturale ben definito. La risposta di Renzi è stata netta, indisponibile a sciogliere in qualsiasi caso Italia viva e prendere 'commitment' per passare le risorse di Italia viva al nuovo partito".